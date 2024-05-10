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"Europapa League": Игрок Аталанты забавной пасхалкой отреагировал на выход в финал Лиги Европы

Мартен де Рон поддержал скандального представителя своей страны на Евровидении.
Сегодня, 17:31
Мартен де Рон / Getty Images
Мартен де Рон / Getty Images

В рамках полуфинала Лиги Европы Аталанта разгромила Марсель и прошла в финал Лиги Европы.

Нидерландец Мартен де Рон забавно отреагировал на проход своей команды, оставив пост с пасхалкой в Twitter.

"Europapa League", - подписал де Рон фото, на котором его лицо прифотошоплено вместо лица певца Joost Klein, представляющего Нидерланды на Евровидении.

Дело в том, что в этот же день проходил второй полуфинал Евровидения, в котором выступали Нидерланды, а песня их представителя называется Europapa.

Отметим, что уже после начала полномасштабного вторжения Joost Klein записал песню с российским рэпером CrazyMegaHeil, которая содержит такой текст:

"Привет, меня зовут Joost Klein

Я люблю русского ребенка

Я хочу русскую женщину

Я хочу несколько русских детей".

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На открытии Евровидения украинские журналисты спросили его, не жалеет ли он о выходе этой композиции (песня была выпущена в марте 2022 и, вероятно, исполнитель не мог отказаться от ее выхода согласно контрактным обязательствам - прим.), а он ответил вот таким образом:

"Я независим, но это тяжелая ситуация. Я также, как сторонний наблюдатель. Мне нравится быть циничным".

Стоит также сказать, что сегодня прошло шоу, на котором свои баллы выставляли члены жюри каждой краны, но Joost Klein на нем не выступал. Официальная причина неизвестна, но по слухам, его временно отстранили из-за инцидента связанного с делегацией Израиля.

Интересно, что если певцу все же позволят выступить на финал, то он должен спеть сразу перед представительницей Израиля Эден Голан, которая имеет украинское происхождение, но с детства жила в москве, и хотя переехала оттуда в 2022 году, ее родители до сих пор живут там и, якобы, владеют бизнесом в стране-террористке.

Тв-версия финала, во время которой смогут голосовать зрители начнется завтра, 11 мая, в 22:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы мартен де рон

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