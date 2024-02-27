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"Демонизм! Фу": Экс-игрок сборной Хорватии раскритиковал представителя страны на Евровидении

Деян Ловрен недоволен выбором своих соотечественников.
Сегодня, 18:34
Деян Ловрен и Марко Пуришич / Pixsell
Деян Ловрен и Марко Пуришич / Pixsell

В Хорватии состоялся музыкальный фестиваль Dora 2024, который служит национальным отбором на Евровидение.

По итогам двух полуфиналов и финала победителем стал 28-летний исполнитель под псевдонимом Baby Lasagna (настоящее имя - Марко Пуришич - прим.) с песней Rim tim tagi dim.

На результаты отбора отреагировал экс-игрок Ливерпуля и сборной Хорватии Деян Ловрен, ныне защищающий цвета французского Лиона.  Футболист раскритиковал композицию Пуришича, назвав ее "демонизмом".

"Они убедили вас, что вы голосовали за это. Демонизм! Фуу.", - написал Деян в своей Instagram Stories после объявления победителя.

Марко уже успел отреагировать на заявление игрока, ответив ему, что в жизни он совсем другой человек.

"Это не моя цель, показать себя с такой стороны. Я надеюсь, что он приложит усилия, чтобы узнать меня и увидит, что я противоположность этому.

Вера - это самое главное в моей жизни. Вера и семья. Я люблю свою семью, у меня с ними хорошие отношения", - сказал он.

Отметим, что сначала Пуришич не должен был принимать участие в отборе, ведь экспертная комиссия, допускающая песни к участию в фестивале не оценила его заявку, но, одна из участниц отказалась от соревнования и исполнитель ее заменил и в итоге победил на Dora 2024 по итогам зрительского голосования с большим отрывом.

Стоит сказать, что в одном из своих интервью Марко рассказывал, что хотел бы посотрудничать с украинской группой GO_A, которая должна была представлять нашу страну на Евровидении 2020 (тот конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса - прим.) и сделала это в 2021 году, однако, в том же интервью 28-летний хорват заявил о своем увлечении русской литературой периода реализма.

Примечательно, что сейчас представитель Хорватии идет на втором месте по котировкам букмекеров, уступая лишь представительницам Украины Jerry Heil и AlyonaAlyona

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евровидение Деян Ловрен

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