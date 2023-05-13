"Мы знаем, о ком он поет": Карпаты креативно обыграли вирусную песню с Евровидения

"Львы" сыграли на созвучии главного хука финской заявки с фамилией одного из своих игроков.

Львовские Карпаты забавно отреагировали на трек одного из главных фаворитов Евровидения 2023 финского репера Йере Поухонена, выступающего под псевдонимом Käärijä.

"Львы" в своих соцсетях креативно обыграли название песни, ставшее вирусным и повторяющееся в припеве с фамилией одного из игроков команды.

"Привет, Евровидение. Мы знаем, о ком он поет", - написали Карпаты в своих соцсетях, прикрепив видео с отрывком композиции Cha Cha Cha и фото Амбросия Чачуа.

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Украинец с грузинскими корнями выступает за львовскую команду с 2021 года. В текущем сезоне он провел 19 игр, отдав 5 ассистов и забив три гола.

Напомним, что финал Евровидения пройдет сегодня, 13 мая, в 22:00 по Киеву. Финн Käärijä идет на втором месте у букмекеров, уступая лишь шведке Loreen, которая победила в 2012 с хитом Euphoria. Финляндия выступит под 13 номером.