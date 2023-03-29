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Облак, Орландо Блум, Когут: Пресс-служба Карпат показала на кого похожи игроки клуба

"Львы" поделились интересным тредом с неожиданной концовкой.
Вчера, 22:33
Ян Облак или Владислав Приймак? / Getty Images
Ян Облак или Владислав Приймак? / Getty Images

Пресс-служба львовских Карпат показала на кого похож ряд игроков клуба.

"Близнецы" нашлись у Владислава Приймака, Даниила Кныша и Дмитрия Махнева.

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На завершение треда "львы" подготовили сюрприз, ведь в стане клуба буквально выступают близнецы, а именно Иван и Николай Когуты.

Стоит сказать, что Карпаты борятся за выход в УПЛ, однако пока не попадают в зону переходных матчей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карпаты Львов

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