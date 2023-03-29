Облак, Орландо Блум, Когут: Пресс-служба Карпат показала на кого похожи игроки клуба

Пресс-служба львовских Карпат показала на кого похож ряд игроков клуба.

"Близнецы" нашлись у Владислава Приймака, Даниила Кныша и Дмитрия Махнева.

Читай также: Карпаты усилились воспитанником Динамо и Шахтера

На завершение треда "львы" подготовили сюрприз, ведь в стане клуба буквально выступают близнецы, а именно Иван и Николай Когуты.

Стоит сказать, что Карпаты борятся за выход в УПЛ, однако пока не попадают в зону переходных матчей.