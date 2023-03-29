Облак, Орландо Блум, Когут: Пресс-служба Карпат показала на кого похожи игроки клуба
"Львы" поделились интересным тредом с неожиданной концовкой.
Пресс-служба львовских Карпат показала на кого похож ряд игроков клуба.
"Близнецы" нашлись у Владислава Приймака, Даниила Кныша и Дмитрия Махнева.
March 29, 2023
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На завершение треда "львы" подготовили сюрприз, ведь в стане клуба буквально выступают близнецы, а именно Иван и Николай Когуты.
March 29, 2023
Стоит сказать, что Карпаты борятся за выход в УПЛ, однако пока не попадают в зону переходных матчей.