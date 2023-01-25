iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Карпаты усилились воспитанником Динамо и Шахтера

Тарас Сакив будет помогать львовянам подниматься в УПЛ.
Сегодня, 17:45
Тарас Сакив
Тарас Сакив

Львовские Карпаты усилили свою линию защиту.

Как сообщает пресс-служба "львов", состав клуба пополнил Тарас Сакив. Контракт подписан на 1.5 года.

Левый защитник перешел на правах свободного агента. Последним его клубом был Ингулец.

Стоит отметить, что Сакив прошел школу и киевского Динамо, и донецкого Шахтера.

В первой части сезона украинец провел 12 матчей за Ингулец. На его счету один ассист.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансфер Карпаты Львов Первая лига Украины

Статьи по теме

Брайтон сделал улучшенное предложение по Матвиенку Брайтон сделал улучшенное предложение по Матвиенку
Форвард сборной Франции отказался от перехода в Челси Форвард сборной Франции отказался от перехода в Челси
Соболь перешел в клуб Лиги 1 Соболь перешел в клуб Лиги 1
Арсенал подписал защитника сборной Польши Арсенал подписал защитника сборной Польши
Помочь журналистам

Видео

Лацио - Милан 4:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Лацио - Милан 4:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров

Последние новости

Европа20:29
Зинченко - лучший футболист в истории чемпионатов Англии по проценту побед
Украина20:08
УПЛ: календарь и результаты матчей
Украина19:39
Шахтер близок к покупке юного венесуэльского форварда
Киберспорт19:37
NaVi во второй раз победили NiP с headtr1ck
Европа19:25
Россию официально лишили права проведения Суперкубка УЕФА 2023 года
Европа19:06
Форвард сборной Франции отказался от перехода в Челси
Бокс18:48
"Похоже на пощечины": Джойс рассказал, как бьет Усик
Европа18:35
Капитан Арсенала - об Артете: Он никогда не перестает думать о футболе
Украина18:08
Трансферы УПЛ: Мудрик стал самой дорогой продажей в истории
Украина17:45
Карпаты усилились воспитанником Динамо и Шахтера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK