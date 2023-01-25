Карпаты усилились воспитанником Динамо и Шахтера

Тарас Сакив будет помогать львовянам подниматься в УПЛ.

Львовские Карпаты усилили свою линию защиту.

Как сообщает пресс-служба "львов", состав клуба пополнил Тарас Сакив. Контракт подписан на 1.5 года.

Левый защитник перешел на правах свободного агента. Последним его клубом был Ингулец.

Стоит отметить, что Сакив прошел школу и киевского Динамо, и донецкого Шахтера.

В первой части сезона украинец провел 12 матчей за Ингулец. На его счету один ассист.