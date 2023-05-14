"Легенда" Ливерпуля и жена экс-игрока Арсенала объявили баллы жюри своих стран на Евровидении

Рагнар Клаван и Радка Росицка приняли небольшое участие в главном песенном конкурсе Европы

В Ливерпуле, Англия, состоялся финал песенного конкурса Евровидения, в котором победила певица из Швеции Loreen с песней Tatoo.

Мероприятие не обошлось и без футбольных камео во время голосования профессионального жюри.

Согласно традиции, баллы профессионалов от каждой страны объявляет известный в этой стране человек. Так, спикером от Эстонии стал в своем роде легендарный экс-защитник Ливерпуля Рагнар Клаван.

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В свою очередь, баллы чешского жюри огласила модель Радка Росицка, являющаяся супругой экс-футболиста Арсенала Томаша Росицки.

Стоит сказать, что от Украины спикером была популярная певица, представительница нашей страны на Евровидении-2013 Злата Огневич.