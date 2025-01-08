Бывший игрок Арсенала может стать его спортивным директором

Бывший полузащитник Арсенала Томаш Росицки может вернуться в лондонский клуб, пишет The Guardian.

По информации издания, чешский экс-футболист является главным кандидатом на эту должность.

На текущий момент Росицки является спортивным директором Славии, и руководство Арсенала внимательно следит за его работой на этом посту. Кроме того, Томаш играл вместе с Микелем Артетой и до сих пор поддерживает дружеские отношения с испанцем.

Тем не менее в руководстве клуба есть большая группа, выступающая за жесткий отбор. Если Росицки пройдет его, то назначение состоится не раньше лета этого года.

Кроме того клуб рассматривает на должность спортивного директора Луиша Кампуша из ПСЖ и Фила Джайлса из Брентфорда.

Ранее также сообщалось, что агент Рэшфорда начал переговоры с другими клубами.

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