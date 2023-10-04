Экс-игрок Ливерпуля раскритиковал решение вернуть россиян к международным соревнованиям
Бывший центрбэк Ливерпуля Рагнар Клаван высказался о решении ряда международных федераций допустить россиян к соревнованиям.
По словам Клавана, Эстонии необходимо бойкотировать турниры с участием спортсменов из страны-террориста.
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"Хотя мир не всегда черно-белый, но иногда именно такой.
Пока в Украине ежедневно гибнут невинные люди - ни одна сборная, команда или спортсмен из Эстонии не могут участвовать в соревнованиях, к которым допускают спортсменов, представляющих страну-агрессора.
Здесь нет оттенков серого ни в словах, ни в действиях", - написал Рагнар в своих соцсетях.
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