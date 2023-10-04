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Экс-игрок Ливерпуля раскритиковал решение вернуть россиян к международным соревнованиям

Рагнар Клаван считает, что его соотечественники не должны участвовать в турнирах с участием представителей страны-террориста.
Сегодня, 17:37
Рагнар Клаван / Getty Images
Рагнар Клаван / Getty Images

Бывший центрбэк Ливерпуля Рагнар Клаван высказался о решении ряда международных федераций допустить россиян к соревнованиям.

По словам Клавана, Эстонии необходимо бойкотировать турниры с участием спортсменов из страны-террориста.

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"Хотя мир не всегда черно-белый, но иногда именно такой.

Пока в Украине ежедневно гибнут невинные люди - ни одна сборная, команда или спортсмен из Эстонии не могут участвовать в соревнованиях, к которым допускают спортсменов, представляющих страну-агрессора.

Здесь нет оттенков серого ни в словах, ни в действиях", - написал Рагнар в своих соцсетях.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Рагнар Клаван

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