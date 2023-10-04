ФИФА вслед за УЕФА хочет допустить сборные россии U-17 к международным соревнованиям
ФИФА рассматривает возможность допуска сборных россии U-17 к участию в чемпионатах мира.
Решение о смягчении ограничений в отношении представителей страны-агрессора может быть принято после того, как УЕФА разрешил российским командам U-17 вернуться к международным выступлениям, но без флага, гимна и на нейтральной территории.
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ФИФА рассматривает чемпионат Европы U-17 как отборочный турнир на чемпионат мира, что дает организации логику для возвращения россии, сообщает Sky News.
На мужской чемпионат мира россияне уже не смогут отобраться, а на женское мировое первенство, которое состоится в следующем году, еще могут квалифицироваться.
Окончательное решение может быть принято сегодня, 4 октября, на заседании Совета ФИФА.
Ранее сообщалось, что УАФ отреагировала на допуск сборных россии U-17 к международным соревнованиям.
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