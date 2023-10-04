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ФИФА вслед за УЕФА хочет допустить сборные россии U-17 к международным соревнованиям

Организация рассматривает возможность смягчения санкций в отношении представителей страны-террориста.
Сегодня, 15:58
ФИФА может частично восстановить в правах россиян / Getty Images
ФИФА может частично восстановить в правах россиян / Getty Images

ФИФА рассматривает возможность допуска сборных россии U-17 к участию в чемпионатах мира.

Решение о смягчении ограничений в отношении представителей страны-агрессора может быть принято после того, как УЕФА разрешил российским командам U-17 вернуться к международным выступлениям, но без флага, гимна и на нейтральной территории.

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ФИФА рассматривает чемпионат Европы U-17 как отборочный турнир на чемпионат мира, что дает организации логику для возвращения россии, сообщает Sky News.

На мужской чемпионат мира россияне уже не смогут отобраться, а на женское мировое первенство, которое состоится в следующем году, еще могут квалифицироваться.

Окончательное решение может быть принято сегодня, 4 октября, на заседании Совета ФИФА.

Ранее сообщалось, что УАФ отреагировала на допуск сборных россии U-17 к международным соревнованиям.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа фифа война с россией

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