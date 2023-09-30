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УЕФА пытается переубедить бойкотирующие страны, прикрываясь Украиной

А также обвиняет всех в непоследовательности.
Сегодня, 15:39
УЕФА / Getty Images
УЕФА / Getty Images

УЕФА ведет диалог со странами, которые объявили бойкот молодежной сборной росии, пишет Sky Sports.

Издание утверждает, что в частным разговорах УЕФА пытается преодолеть бойкот, приводя в пример политику Украины.

Союз считает, что раз Украина фактически отменила запрет для своих сопртсменов участовать в турнирах с росиянами, то другие страны не имеют права бойкотировать решение УЕФА.

Более того, организация обвинила бойкотирующие страны непоследовательными относительно возвращения росии на международную арену.

Ранее, напомним, Украина объявила о бойкоте Кубка Европы по боксу.

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