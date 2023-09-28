Сборная Украины по боксу пропустит Кубок Европы из-за допуска россиян

Федерация бокса Украины объявила о бойкоте Кубка Европы, который должен состояться в Черногории.

"Если на турнире выступают представители стран-агрессоров, то мы там соревноваться не должны. Сейчас это мнение разделяет и Федерация бокса Украины. Неважно, в каком статусе они будут присутствовать – в нейтральном или под своими флагами. Мне трудно говорить за всю Украину, это исключительно мое мнение", – заявил тренер сборной Дмитрий Сосновский "Суспильне".

Читай также: Польша, Латвия, Дания и Швеция присоединились к бойкоту россиян после скандального решения УЕФА

Кубок Европы-2023 пройдет в черногорском городе Будве с 6 по 15 октября.

Ранее Европейский боксерский союз (EBU) продлил отстранение российских спортсменов и официальных лиц от международных соревнований.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!