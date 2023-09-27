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Польша, Латвия, Дания и Швеция присоединились к бойкоту россиян после скандального решения УЕФА

Еще четыре страны не собираются играть со сборными страны-террориста.
Сегодня, 18:12
Европейские страны отказываются играть с россиянами / Getty Images
Европейские страны отказываются играть с россиянами / Getty Images

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сделал заявление по поводу решения УЕФА о допуске к международным выступлениям российских сборных U-17.

По его словам, Польша отказывается от проведения матчей против представителей страны-агрессора.

"Меня удивило вчерашнее заявление Исполкома УЕФА. Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, то наши сборные не будут с ними соревноваться. Это единственное верное решение", - написал Кулеша в Twitter.

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Такое же решение в ответ на допуск россиян было принято Федерацией футбола Латвии.

"Федерация футбола Латвии подтверждает, что сборные Латвии по футболу всех уровней не будут играть против российских команд независимо от места проведения таких игр или формы представительства российских спортсменов. Это противоречит жесткой позиции федерации относительно войны, которую россия начала в Украине, и эта позиция будет оставаться в силе до завершения боевых действий в Украине.

Федерация еще раз подтверждает, что есть и будет единой с Украиной и украинскими коллегами во всех последующих решениях. Также Федерация полностью уважает и соблюдает процедуры, установленные латвийским законодательством, касающиеся проведения таких игр или ограничений на допуск таких спортивных команд на территорию Латвии", - говорится в заявлении на официальном сайте организации.

О бойкоте матчей с российскими командами также заявил президент Датского футбольного союза Якоб Хойер.

"Вы не увидите сборную Дании против сборной россии независимо от возраста. Я хотел бы это подчеркнуть. Позиция Датского футбольного союза остается такой же, как и всегда", - сказал функционер.

К датскому коллеге присоединился глава Шведской футбольной ассоциации Фредрик Рейнфельдт.

"Федеральный совет принял свое решение, когда россия совершила неприемлемое нападение на Украину. Мы не собираемся участвовать ни в каких соревнованиях с российскими участниками. Мы объявили и продолжаем подчеркивать, что не планируем соревноваться с российскими командами. Это наша позиция", - приводит слова функционера Expressen.

Напомним, ранее об отказе играть с российскими сборными, несмотря на решение УЕФА, объявила Англия.

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