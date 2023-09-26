Таким образом англичане в очередной раз довели, что они являются настоящими друзьями Украины.

Во вторник, 26 сентября, УЕФА принял необъяснимое решение допустить сборные россии U-17 к выступлениям на турнирах под его эгидой.

Однако сразу же нашелся тот, кто выступил против данного решения.

Как сообщает The Times, Англия откажется играть со сборными россии U-17, несмотря на решение УЕФА.

Английская футбольная ассоциация заявила, что будет придерживаться своей позиции - стране-терористке нет места в футболе, пока идет война в Украине.

"Мы не поддерживаем позицию по повторному допуску россии к возрастным соревнованиям УЕФА, и наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть против россии", - говорится в заявлении английской ассоциации.

Стоит отметить, что решение УЕФА было объявлено в то же время, когда поединок женской Лиги наций между Арменией и Казахстаном стал первым европейским матчем, который обслуживала российская бригада арбитров.

Хотя УЕФА не отстранял российских судей, ни один из них не получал назначение до данной встречи.

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