УЕФА допустит сборные россии U-17 к международным матчам и турнирам

УЕФА на своем официальном сайте сообщил о возвращении сборных россии U-17 к международным матчам и турнирам под его эгидой.

Такое решение было аргументировано тем, что "детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых".

"УЕФА стал первой спортивной организацией, которая отреагировала на войну в Украине и предприняла решительные действия в феврале 2022 года, отстранив все российские команды от участия в соревнованиях, отменив запланированные в россии мероприятия, такие как финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге и Суперкубок УЕФА в Казани, а также расторгнув спонсорский контракт с газпромом".

"Однако УЕФА также осознает, что детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать посылать послания мира и надежды".

"Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе".

Источник: Getty Images

"По этим причинам исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к своим соревнованиям в течение этого сезона".

"В связи с этим исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные россии до 17 лет (как девочек, так и мальчиков), даже если жеребьевка уже проведена".

"Все матчи российских команд будут проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории россии".

"При этом исполком вновь осудил незаконную войну россии и подтвердил, что дисквалификация всех остальных команд россии (клубов и сборных) останется в силе до окончания конфликта на Украине".

Напомним, что УЕФА вновь начислит россии баллы в таблицу коэффициентов, несмотря на то, что клубы страны-террористки второй год не участвуют в еврокубках.

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