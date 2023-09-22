Браво, ассоциация: УЕФА снова даст россии баллы в таблицу коэффициентов

Украина может завершить сезон с меньшим количеством баллов, чем страна-террористка.

После полномасштабного военного вторжения россии на территорию Украины УЕФА отстранил клубы страны-террористки от участия в еврокубках, а ее сборную - от участия в международных поединках под эгидой ассоциации.

На официальном сайте УЕФА было объявлено, что россия вновь получит 4,333 балла (минимальное количество баллов за прошедшие пять сезонов) в таблицу коэффициентов за сезон-2023/24.

То же самое произошло в прошлом сезоне. Но примечательно то, что Украина может завершить свою кампанию с более низкими баллами клубного коэффициента, чем россия.

Стоит отметить, что такое уже произошло в год военного вторжения: по итогам сезона-2021/22 украинские клубы заработали 4,200 балла.

При этом в прошлом сезоне Украина набрала ,5,700 балла. На данный момент представители украинского футбола получили 1,900 балла.

Напомним, что луганская Заря стартовала на групповом этапе Лиги конференций с ничейного результата против Гента.

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