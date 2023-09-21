Заря - Гент 1:1: обзор матча и результат игры 21.09.2023

В четверг, 21 сентября, в Люблине состоялся матч первого тура группы В Лиги конференций, в котором луганской Заре противостоял бельгийский Гент.

На правах фаворита гости больше владели мячом по ходу первого тайма. Но стоит отметить оборону "черно-белых", которая отлично справлялась с атаками оппонента.

В первой половине поединка команды нанесли на двоих всего четыре удара, а потому все самое интересное перенеслось на тайм №2.

Поначалу все шло так же, как и в предыдущие 45 минут. Но на 67-й минуте защита Зари все же дала слабину.

Роман Вантух не смог далеко выбить мяч, который вскоре оказался у Эндрю Хюльсагера. Хавбек Гента прострелил вдоль вратарской площади, где Уго Куйперс в касание замкнул передачу. Мяч с небольшим рикошетом от Джордана влетел в ворота луганчан.

К счастью, Заря очень быстро отыгралась. Дмитрий Мишнев отпасовал во фланг на Игоря Кирюханцева, который в касание покатил мяч по диагонали назад на Эдуардо Герреро. Форвард сборной Панамы нанес точный удар в дальний угол.

Бельгийцы явно не были готовы к такому молниеносному ответу. Команда Валерия Кривенцова в свою очередь решила сесть в оборону, начав играть на удержание неплохого результата против сильного соперника.

Источник: ФК Гент/kaagent.be

В итоге за оставшиеся 20 минут гости хоть и создали несколько опасных моментов, но их подвела собственная неточность. К тому же вновь прекрасно в воротах сыграл Никита Турбаевский.

Таким образом Заря и Гент сыграли вничью, которая больше устроила украинский коллектив. В следующем туре "черно-белые" поедут в Исландию к Брейдаблику, а Гент на своем поле примет Маккаби.

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Статистика матча Заря - Гент первого тура группового этапа Лиги конференций

Заря - Гент 1:1

Голы: Герреро, 70 - Куйперс, 67.

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 6 - 11

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 3 - 7

Заря: Турбаевский - Кирюханцев, Боль, Джордан, Снурницын - Антюх (Волошин, 77), Яцык, Мишнев (Мичин, 77), Вантух - Нагнойный (Уэнделл, 77), Герреро.

Гент: Роф - Фадига (Фофана, 61), Кандусс, Ватанабе, Торунарига - Геркенс (Хюльсагер, 61), Де Сарт (Гендальман, 61), Кумс, Браун (Самуаз, 77) - Куйперс, Тиссудали.

Предупреждения: Кирюханцев - Де Сарт.

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