Гент принес извинения и исправил "российскую" сторону Зари и Луганска

Перед очной встречей в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций бельгийский Гент на своем официальном сайте сделал традиционное описание соперника, в этот раз - луганской Зари.

Там было написано, что "черно-белые", как и сам Луганск, "российско-ориентированные", а большую часть населения в городе составляют этнические россияне.

После того, как об этом безумии стало известно, представители Зари связались со своими бельгийскими коллегами и объяснили им допущенные ошибки.

Как сообщает Zorya Londonsk, представители Гент поняли все ошибки и исправили текст, принеся свои извинения.

Там было указано, что большая часть населения Луганска просто "говорит по-русски", но клуб и город не "российско-ориентированные", а поддерживают Украину в ее войне против российских оккупантов.

Затем Гент снова отредактировал текст, убрав информацию про Зарю, язык, на котором говорит население Луганска и ориентированность клуба и города.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием матчей Зари на групповом этапе Лиги конференций.

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