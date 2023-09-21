Соперник Зари по Лиге конференций назвал луганчан "росийско-ориентированным клубом"

А Луганск, по мнению бельгийцев, и вовсе разрушен бомбардировками.

В четверг, 21 сентября, луганская Заря будет принимать в Польше Гент в рамках Лиги конференций.

На сайте бельгийского клуба появилась информация о луганчанах и не обошлось без одной очень обидной ошибки.

Дело в том, что в материале о Заре написано, что клуб является "росийско-ориентированным", как, собственно, и Луганск.

По утверждению бельгийского клуба, в Луганске проживает большинство этнических росиян, а сам город сильно разрушен бомбардировками, которые еще и тысячи жизней унесли.

Также, в качестве аргумента, приводится тот факт, что Заря только недавно сменила официальное название на украинский вариант "Зоря".

Напомним, онлайн трансляция матча Заря - Гент доступна на нашем сайте.

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