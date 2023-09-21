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Заря - Гент: онлайн-трансляция матча Лиги конференций 21.09.2023

Команды встретятся на групповом этапе Лиги конференций. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 10:05
Заря / ФК Заря
Заря / ФК Заря

В четверг, 21 сентября, состоится первый поединок луганской Зари в рамках группового этапа Лиги конференций.

Соперником нашей команды станет представитель Бельгии Гент.

Матч Заря - Гент пройдет на стадионе "Арена Люблин" (Польша). Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Заря - Гент

Трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 21:50 по киевскому времени, а также на MEGOGO

Отметим, что фаворитом матча считается бельгийский коллектив.

Напомним, что в группе B Лиги конференций, кроме Зари и Гента, также будут выступать Брейдеблик (Исландия) и Маккаби Тель-Авив (Израиль).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск

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