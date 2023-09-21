Заря - Гент: прогноз на матч Лиги конференций 21.09.2023

Команды встретятся на групповом этапе Лиги конференций. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В четверг, 21 сентября, призер Украины луганская Заря проведет свой первый матч в рамках группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.

Соперником украинской команды в номинально домашнем поединке стартового тура станет Гент из Бельгии.

Матч Заря - Гент пройдет на стадионе "Арена Люблин" (Польша). Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Заря - Гент

Аналитики и эксперты считают бельгийскую команду фаворитами противостояния, а украинскому клубу отводится роль аутсайдера. При этом даже вероятность ничейного результат поединка оценивается выше.

Прогноз букмекеров на матч Заря - Гент:

победа Зари - 8,2

- 8,2 ничья - 5,0

- 5,0 победа Гента - 1,46

Судя по коэффициентам, букмекеры не верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,88. При этом аналитики ожидают высокую результативность в матче. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1,68.

Статистика противостояния Заря - Гент

В своей истории украинский и бельгийская команды никогда ранее встречались, так что будет особо интересно глянуть на встречу команд.

Напомним, что в группе B Лиги конференций, кроме Зари и Гента, также будут выступать Брейдеблик (Исландия) и Маккаби Тель-Авив (Израиль).

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