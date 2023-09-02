Когда и с кем пройдут матчи Зари в Лиге конференций
Первый матч для луганчан будет домашним против фаворита группы.
Луганская Заря примет участие в групповом этапе Лиги конференций сезона-2023/24. УЕФА опубликовал расписание матчей украинского клуба в третьем еврокубковом турнире.
Первый матч Заря проведет в качестве номинальных хозяев против номинального фаворита группы в лице бельгийского Гента. Поединок пройдет 21 сентября в 22:00 по Киеву.
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Последний поединок на групповом этапе также будет домашним против дебютантов этой стадии исландского Брейдаблика.
Отметим, что домашние матчи украинский коллектив будет проводить в польском Люблине на одноименном стадионе.
Расписание матчей Зари в Лиге конференций
- 1-й тур: 21 сентября в 22:00. Заря - Гент
- 2-й тур: 5 октября в 19:45. Брейдаблик - Заря
- 3-й тур: 26 октября в 19:45. Маккаби Тель-Авив - Заря
- 4-й тур: 9 ноября в 22:00. Заря - Маккаби Тель-Авив
- 5-й тур: 30 ноября в 19:45. Гент - Заря
- 6-й тур: 14 декабря в 22:00. Заря - Брейдаблик