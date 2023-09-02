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Когда и с кем пройдут матчи Зари в Лиге конференций

Первый матч для луганчан будет домашним против фаворита группы.
Сегодня, 15:30
Заря
Заря

Луганская Заря примет участие в групповом этапе Лиги конференций сезона-2023/24. УЕФА опубликовал расписание матчей украинского клуба в третьем еврокубковом турнире.

Первый матч Заря проведет в качестве номинальных хозяев против номинального фаворита группы в лице бельгийского Гента. Поединок пройдет 21 сентября в 22:00 по Киеву.

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Последний поединок на групповом этапе также будет домашним против дебютантов этой стадии исландского Брейдаблика.

Отметим, что домашние матчи украинский коллектив будет проводить в польском Люблине на одноименном стадионе.

Расписание матчей Зари в Лиге конференций

  • 1-й тур: 21 сентября в 22:00. Заря - Гент
  •  2-й тур: 5 октября в 19:45. Брейдаблик - Заря 
  •  3-й тур: 26 октября в 19:45. Маккаби Тель-Авив - Заря 
  •  4-й тур: 9 ноября в 22:00. Заря - Маккаби Тель-Авив 
  •  5-й тур: 30 ноября в 19:45. Гент - Заря 
  •  6-й тур: 14 декабря в 22:00. Заря - Брейдаблик
     
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря лига конференций

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