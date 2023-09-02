Когда и с кем пройдут матчи Зари в Лиге конференций

Первый матч для луганчан будет домашним против фаворита группы.

Луганская Заря примет участие в групповом этапе Лиги конференций сезона-2023/24. УЕФА опубликовал расписание матчей украинского клуба в третьем еврокубковом турнире.

Первый матч Заря проведет в качестве номинальных хозяев против номинального фаворита группы в лице бельгийского Гента. Поединок пройдет 21 сентября в 22:00 по Киеву.

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Последний поединок на групповом этапе также будет домашним против дебютантов этой стадии исландского Брейдаблика.

Отметим, что домашние матчи украинский коллектив будет проводить в польском Люблине на одноименном стадионе.

Расписание матчей Зари в Лиге конференций