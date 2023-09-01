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Заря дозаявила на УПЛ двух легионеров

Молодые новички должны будут помочь луганчанам хорошо выступить как на внутренней, так и международной аренах.
Вчера, 22:56
Уенделл и Азиангбе / ФК Заря
Уенделл и Азиангбе / ФК Заря

Луганская Заря получила кадровое усиление по ходу нынешнего сезона.

"Черно-белые" дозаявили на кампанию-2023/24 двух легионеров-полузащитников: Уэнделла дос Сантоса и Жана Клода Азиангбе, сообщает официальный сайт клуба.

Уэнделл - 19-летний бразилец, перешедший из молодежной команды Гойяса на правах свободного агента. Контракт с футболистом подписан на один год.

В то же самое время 19-летний тоголезец Азиангбе пришел из молодежного состава дубайского Аль-Насра. При этом он успел сыграть два матча за сборную Того. Его контракт рассчитан на два года.

Напомним, что немногим ранее стало известно о трансфере форварда Зари Назария Русина в Сандерленд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Заря Луганск

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