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Официально: Назарий Русин - игрок Сандерленда

Еще один украинский игрок отправился на Туманный Альбион.
Сегодня, 20:19
Назарий Русин / ФК Заря
Назарий Русин / ФК Заря

Луганская Заря лишилась важного исполнителя в лице Назария Русина.

Форвард "черно-белых" стал игроком Сандерленда, о чем было объявлено на официальном сайте английского коллектива.

Сумма трансфера 24-летнего украинца остается неизвестной. Русин подписал с "черными котами" четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год.

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Прошлым летом Заря выкупила контракт нападающего у киевского Динамо за 250 тысяч евро. 

В составе луганчан Назарий Русин провел 49 матчей, в которых записал на свой счет 21 гол и 10 результативных передач. В прошлом сезоне он помог Заре завоевать бронзовые медали чемпионата Украины.

К тому же, на его счету 9 голов и 3 ассиста в 41 матче за Динамо. Ранее он также выступал за Днепр-1 и польскую Легию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ сандерленд АПЛ чемпионат Украины Заря Луганск Назарий Русин

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