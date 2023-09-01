Официально: Назарий Русин - игрок Сандерленда
Луганская Заря лишилась важного исполнителя в лице Назария Русина.
Форвард "черно-белых" стал игроком Сандерленда, о чем было объявлено на официальном сайте английского коллектива.
Сумма трансфера 24-летнего украинца остается неизвестной. Русин подписал с "черными котами" четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год.
Ласкаво просимо, Русин 🇺🇦— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 1, 2023
We are delighted to announce that an agreement has been reached with Zorya Luhansk for the transfer of Nazariy Rusyn for an undisclosed fee.#SAFC
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Прошлым летом Заря выкупила контракт нападающего у киевского Динамо за 250 тысяч евро.
В составе луганчан Назарий Русин провел 49 матчей, в которых записал на свой счет 21 гол и 10 результативных передач. В прошлом сезоне он помог Заре завоевать бронзовые медали чемпионата Украины.
К тому же, на его счету 9 голов и 3 ассиста в 41 матче за Динамо. Ранее он также выступал за Днепр-1 и польскую Легию.
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