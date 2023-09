Официально: Назарий Русин - игрок Сандерленда

Луганская Заря лишилась важного исполнителя в лице Назария Русина.

Форвард "черно-белых" стал игроком Сандерленда, о чем было объявлено на официальном сайте английского коллектива.

Сумма трансфера 24-летнего украинца остается неизвестной. Русин подписал с "черными котами" четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год.

Ласкаво просимо, Русин 🇺🇦



We are delighted to announce that an agreement has been reached with Zorya Luhansk for the transfer of Nazariy Rusyn for an undisclosed fee.#SAFC