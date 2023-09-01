Официально: Назарий Русин - игрок Сандерленда

Еще один украинский игрок отправился на Туманный Альбион.

Луганская Заря лишилась важного исполнителя в лице Назария Русина.

Форвард "черно-белых" стал игроком Сандерленда, о чем было объявлено на официальном сайте английского коллектива.

Сумма трансфера 24-летнего украинца остается неизвестной. Русин подписал с "черными котами" четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год.

Ласкаво просимо, Русин 🇺🇦



We are delighted to announce that an agreement has been reached with Zorya Luhansk for the transfer of Nazariy Rusyn for an undisclosed fee.#SAFC — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 1, 2023

Читай также: Заря узнала своих соперников в группе Лиги конференций

Прошлым летом Заря выкупила контракт нападающего у киевского Динамо за 250 тысяч евро.

В составе луганчан Назарий Русин провел 49 матчей, в которых записал на свой счет 21 гол и 10 результативных передач. В прошлом сезоне он помог Заре завоевать бронзовые медали чемпионата Украины.

К тому же, на его счету 9 голов и 3 ассиста в 41 матче за Динамо. Ранее он также выступал за Днепр-1 и польскую Легию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!