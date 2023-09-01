Группа Зари в Лиге конференций

ISPORT расскажет, кто попал Заре в группу и с кем сыграет единственный представитель Украины в Лиге конференций.

В пятницу, 1 сентября, состоится жеребьевка группового этапа Лиги конференций.

На данной стадии турнира Украину будет представлять луганская Заря. "Черно-белые" после того, как проиграли Славии в раунде плей-офф Лиги Европы, переместились в этот турнир.

Согласно коэффициенту, луганский коллектив попал в третью корзину. Помимо Зари, там также оказались Генк (Бельгия), Астана (Казахстан), Бешикташ (Турция), ХИК (Финляндия), Спартак Трнава (Словакия), Олимпия (Словения) и Легия (Польша).

Потенциальные соперники Зари

Корзина 1: Айнтрахт Франкфурт (Германия), Динамо Загреб (Хорватия), Брюгге (Бельгия), АЗ (Нидерланды), Гент (Бельгия), Фенербахче (Турция), Лилль (Франция), Ференцварош (Венгрия).

Корзина 2: ПАОК (Греция), Слован (Словакия), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Виктория (Чехия), Астон Вилла (Англия), Лудогорец (Болгария), Фиорентина (Италия), Буде/Глимт (Норвегия).

Корзина 4: Зриньски (Босния и Герцеговина), Клаксвик (Фарерские острова), Абердин (Шотландия), Чукарички (Сербия), Лугано (Швейцария), Брейдаблик (Исландия), Норшелланд (Дания), Баллкани (Косово).

Напомним, что ранее состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой донецкий Шахтер узнал имена своих соперников по квартету.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!