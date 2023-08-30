Группа Шахтера в Лиге чемпионов
ISPORT расскажет, кто попал Шахтеру в группу и с кем сыграет единственный представитель Украины в Лиге чемпионов.
В четверг, 31 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Участие в церемонии примет донецкий Шахтер. Украинский клуб будет находится в третьей корзине.
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Потенциальные соперники Шахтера:
- Корзина 1: Манчестер Сити (Англия), Севилья (Испания), Барселона (Испания), Наполи (Италия), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Бенфика (Португалия), Фейенорд (Нидерланды).
- Корзина 2: Реал Мадрид (Испания), Манчестер Юнайтед (Англия), Интер (Италия), Боруссия Дортмунд (Германия), Атлетико (Испания), РБ Лейпциг (Германия), Порту (Португалия), Арсенал (Англия).
- Корзина 4: Ньюкасл Юнайтед (Англия), Унион (Германия), Ланс (Франция), Галатасарай (Турция), победитель квалификации Пути чемпионов.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки.
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