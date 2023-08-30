Группа Шахтера в Лиге чемпионов

ISPORT расскажет, кто попал Шахтеру в группу и с кем сыграет единственный представитель Украины в Лиге чемпионов.

В четверг, 31 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Участие в церемонии примет донецкий Шахтер. Украинский клуб будет находится в третьей корзине.

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Потенциальные соперники Шахтера:

Корзина 1 : Манчестер Сити (Англия), Севилья (Испания), Барселона (Испания), Наполи (Италия), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Бенфика (Португалия), Фейенорд (Нидерланды).

: Манчестер Сити (Англия), Севилья (Испания), Барселона (Испания), Наполи (Италия), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Бенфика (Португалия), Фейенорд (Нидерланды). Корзина 2 : Реал Мадрид (Испания), Манчестер Юнайтед (Англия), Интер (Италия), Боруссия Дортмунд (Германия), Атлетико (Испания), РБ Лейпциг (Германия), Порту (Португалия), Арсенал (Англия).

: Реал Мадрид (Испания), Манчестер Юнайтед (Англия), Интер (Италия), Боруссия Дортмунд (Германия), Атлетико (Испания), РБ Лейпциг (Германия), Порту (Португалия), Арсенал (Англия). Корзина 4: Ньюкасл Юнайтед (Англия), Унион (Германия), Ланс (Франция), Галатасарай (Турция), победитель квалификации Пути чемпионов.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки.

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