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В США выйдет документальный сериал о сезоне Шахтера во время войны

Производством занялась компания Paramount Pictures.
Сегодня, 14:05
Шахтер / shakhtar.com
Шахтер / shakhtar.com

Украинский футбол и донецкий Шахтер в частности получит возможность увеличить свою популярность и узнаваемость за рубежом.

Как сообщают американские СМИ, в США выйдет документальный сериал о пути "горняков" в еврокубках во время полномасштабного вторжения.

Компания Paramount Pictures выпустит 4 серии длительностью по 30 минут каждая. Премьера запланирована на вторник, 12 сентября.

Напомним, в минувшем сезоне Шахтер занял третье место в группе Лиги чемпионов с Реалом, РБ Лейпциг и Селтиком. В Лиге Европы украинская команда прошла Ренн и уступила Фейеноорду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер

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