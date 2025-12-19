iSport.ua
Футбол

Болонья обыграла Интер в серии пенальти полуфинала Суперкубка Италии

"Россоблу" впервые поборются за трофей.
Вчера, 23:14       Автор: Антон Федорцив
Болонья / Getty Images
Болонья / Getty Images

"Нерадзурри" ошеломили быстрым голом. Уже на 2-й минуте у миланцев прошла атака по левому флангу. Бастони выполнил подачу в штрафную, а Тюрам в падении отправил мяч в сетку в одно касание.

Однако, подопечные Винченцо Итальяно довольно быстро пришли в себя. К середине тайма "россоблу" упустили две возможности. Это Хосеп Мартинес справился с ударами Одгора и Бернардески.

Отыгралась Болонья на 35-й минуте. После вмешательства VAR и просмотра повтора арбитр назначил пенальти в ворота Интера за игру рукой Биссека. К отметке подошел Орсолини и уверенно переиграл кипера.

Во второй половине более острой была команда Кристиана Киву. Вратарь Болоньи Равалья справился с выпадами Энрике, Димарко и Лаутаро Мартинеса. Еще один выстрел последнего прошел мимо ворот.

В конце концов дело дошло до серии пенальти. Там точнее оказались исполнители Болоньи, реализовав 3 попытки из пяти. В рядах "нерадзурри" не реализовали одиннадцатиметровые Бастони, Барелла и Бонни.

Статистика матча Болонья – Интер 1/2 финала Суперкубка Италии

Болонья – Интер – 1:1 (пенальти – 3:2)
Голы: Орсолини, 35 (пенальти) – Тюрам, 2

Ожидаемые голы (xG): 1.28 - 1.17
Владение мячом: 42 % - 58 %
Удары: 8 - 14
Удары в створ: 4 - 6
Угловые: 6 - 8
Фолы: 8 - 12

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болонья Суперкубок Италии Интер Милан

