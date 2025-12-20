iSport.ua
Русский Українська
Другие

Футзальная сборная Украины расписала ничью с Португалией в спарринге

"Сине-желтые" готовятся к Евро-2026.
Сегодня, 00:13       Автор: Антон Федорцив
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Подопечные Александра Косенко провели контрольный матч против действующих чемпионов Европы. Поединок состоялся в рамках подготовки к первенству в январе-феврале.

Сборная Украины повела в середине первого тайма. Абакшин запрессинговал оппонента у чужих ворот и отдал под удар Корсуну. Тот с линии штрафной мастерски переиграл голкипера.

Пиренейцы отыгрались через несколько минут. Это Гоис получил мяч у левой боковой линии, сместился в центр и пробил в дальний угол. Больше команды не забивали. Второй спарринг сборные Португалии и Украины сыграют 21 декабря.

Контрольный матч
Португалия – Украина – 1:1
Голы: Гоис, 17 – Корсун, 12

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по футзалу сборная Португалии по футзалу

Статьи по теме

Сборная Украины по футзалу сыграет два матча с чемпионами Европы Сборная Украины по футзалу сыграет два матча с чемпионами Европы
Украина одолела Францию в товарищеском матче Украина одолела Францию в товарищеском матче
Футзальная сборная Украины получила статус топ-команды на жеребьевке Евро-2026 Футзальная сборная Украины получила статус топ-команды на жеребьевке Евро-2026
Украина не смогла пробиться в финал Евро-2025 U-19 по футзалу Украина не смогла пробиться в финал Евро-2025 U-19 по футзалу

Видео

Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка
Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Кристиансен выиграл мужской спринт в Анси
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Дерби двух Боруссий, Валенсия против Мальорки и другие матчи пятницы
просмотров

Последние новости

Еврокубки00:49
Барселона и Баскония обновили рекорд Евролиги
Футзал00:13
Футзальная сборная Украины расписала ничью с Португалией в спарринге
Вчера, 23:42
Европа23:42
Боруссия Д уверенно одолела Боруссию М
Европа23:14
Болонья обыграла Интер в серии пенальти полуфинала Суперкубка Италии
Европа22:45
Атлетико собрался переманить полузащитника Баварии
Биатлон22:20
Биатлон-2025/2026: Кристиансен выиграл мужской спринт в Анси
Европа21:54
Фенербахче согласовал контракт с хавбеком сборной Нидерландов
Европа21:06
Реал продвинул интересный пункт в соглашение по Эндрику
ЧМ-202620:30
Сборная Чехии получила нового тренера
Легкая атлетика20:07
Украинский гимнаст может сменить спортивное гражданство
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK