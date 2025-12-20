Футзальная сборная Украины расписала ничью с Португалией в спарринге

Подопечные Александра Косенко провели контрольный матч против действующих чемпионов Европы. Поединок состоялся в рамках подготовки к первенству в январе-феврале.

Сборная Украины повела в середине первого тайма. Абакшин запрессинговал оппонента у чужих ворот и отдал под удар Корсуну. Тот с линии штрафной мастерски переиграл голкипера.

Пиренейцы отыгрались через несколько минут. Это Гоис получил мяч у левой боковой линии, сместился в центр и пробил в дальний угол. Больше команды не забивали. Второй спарринг сборные Португалии и Украины сыграют 21 декабря.

Контрольный матч

Португалия – Украина – 1:1

Голы: Гоис, 17 – Корсун, 12

