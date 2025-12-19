Обладатель Кубка Дэвиса-2014 анонсировал завершение карьеры

Швейцарский теннисист Станислас Вавринка завершит профессиональные выступления. Грядущий сезон станет для него последним в карьере, говорится в заявлении спортсмена в X.

Финальный год начнется с турнира в новозеландском Окленде. Далее Вавринка, по всей видимости, примет участие в Australian Open. Сейчас он занимает 157 место в рейтинге мужского тура.

Вавринка по одному разу выиграл Открытый чемпионат Австралии (2014), Ролан Гаррос (2015) и US Open (2016). В 2008 году он триумфовал на Олимпиаде в парном разряде. В 2014-м же теннисист завоевал Кубок Дэвиса со сборной Швейцарии.

К слову, ранее Хуан Карлос Ферреро не согласовал новый контракт с испанцем Карлосом Алькарасом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!