Украинский гимнаст может сменить спортивное гражданство

Украинский гимнаст Радомир Стельмах попал в заявку сборной Германии на 2026 год, сообщает Суспильне.

Напомним, что Стельмах представлял Украину в 2024 году в Париже и на чемпионате Европы, где выиграл золото. А вот 2025 гд он полностью пропустил.

Также спорстмена не было в проекте приказа Министерства молодежи и спорта, хотя в федерации заявляли, что спортсмен продолжить выступления за Украину.

В то же время его тренер признавался, что у него нет связи со Стельмахом, который предположительно тренируется в Германии.

И вот неожиданно имя спортсмена всплыло в заявке сборной Германии по спортивной атлетике на 2026 год. Хотя на сайте Международной федерации гимнастики Стельмах числится, как представитель Украины.

Вероятно, в ближайшее время Радомир официально сообщит о смене спортивного гражданства. Он может стать третьим украинским гимнастом в этом году, который это сделает, после Ильи Ковтуна и Пантелея Колодия.

