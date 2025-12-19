Украина впервые в истории заработала очки на женском Кубке мира по лыжному двоеборству
Украинская лыжница Карина Козлова впервые в истории заработала очки для сборной на Кубке мира по лыжному двоеборству.
Для 16-летней спортсменки это был первый старт на взрослом уровне Кубка мира. Ранее она только принимала участие в чемпионате мира, где остановилась в шаге от топ-30.
На этапе в Рамзау украинка стала последней в масс-старте, но смогла улучшить позицию на прыжках с трамплина. В итоге этап Козлова завершила в зачетной зоне на 29-м месте.
Это первые в истории очки для Украины в этом турнире. Ранее никто из украинских спортсменок не соревновался на этом уровне.
По итогам соревновательного дня Козлова заработала 12 баллов, чего пока не достаточно для топ-30 личного зачета.
Ранее также Владислав Гераскевич установил третий лучший результат в карьере.
