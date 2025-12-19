iSport.ua
Русский Українська
Другие

Гераскевич совершил прорыв на этапе Кубка мира по скелетону

Показал третий лучший результат в карьере.
Сегодня, 13:16       Автор: Валентина Чорноштан
Владислав Гераскевич / Getty Images
Владислав Гераскевич / Getty Images

В Сигулде состоятся сразу два этапа Кубка мира: один запланированный, а также один, перенесённый из Инсбрука.

В турнире приняли участие два украинца - Владислав Гераскевич и Ярослав Лавренюк.

Читай также: Российский обстрел повредил единственный легкоатлетический манеж Черкасс

Владислав после первого спуска шёл 14-м, однако во втором проехал быстрее почти на 0,5 секунды и отыграл сразу девять позиций, заняв пятое место.

Добавим, что это третий лучший результат в его карьере. Выше украинец финишировал лишь в сезоне 2024/25, когда дважды становился четвёртым.

Ярослав Лавренюк, в свою очередь, отобрался во второй спуск и финишировал 25-м.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

сафонов выбыл из-за травмы после сомнительного пенальти сафонов выбыл из-за травмы после сомнительного пенальти
Украина впервые в истории заработала очки на женском Кубке мира по лыжному двоеборству Украина впервые в истории заработала очки на женском Кубке мира по лыжному двоеборству
Легендарный британец поделился ожиданиями от возможного боя Джошуа с Фьюри Легендарный британец поделился ожиданиями от возможного боя Джошуа с Фьюри
Формула-1 отчиталась об огромном прогрессе в 2025 году Формула-1 отчиталась об огромном прогрессе в 2025 году

Видео

Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка
Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг победой в спринте открыла этап в Анси, завтра на старт выйдут мужчины
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров

Последние новости

Европа15:58
сафонов выбыл из-за травмы после сомнительного пенальти
Другие15:17
Украина впервые в истории заработала очки на женском Кубке мира по лыжному двоеборству
Бокс14:53
Легендарный британец поделился ожиданиями от возможного боя Джошуа с Фьюри
Формула 114:28
Формула-1 отчиталась об огромном прогрессе в 2025 году
Европа14:25
Арне Слот объяснил, почему Салах не попадал в заявку на матчи
Европа13:55
Звёздный форвард Барселоны готов на финансовые уступки ради продления контракта
Европа13:25
Мареска прокомментировал слухи о переходе в Манчестер Сити
Другое13:16
Гераскевич совершил прорыв на этапе Кубка мира по скелетону
ЧМ-202612:54
Кейн - о Чемпионате мира: Мы постоянно стучимся в дверь и стабильно остаемся одной из лучших сборных мира
Европа12:50
Фернандеш: Я больше бегаю, чем жалуюсь – я в этом уверен
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK