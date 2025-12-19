Гераскевич совершил прорыв на этапе Кубка мира по скелетону

Показал третий лучший результат в карьере.

В Сигулде состоятся сразу два этапа Кубка мира: один запланированный, а также один, перенесённый из Инсбрука.

В турнире приняли участие два украинца - Владислав Гераскевич и Ярослав Лавренюк.

Владислав после первого спуска шёл 14-м, однако во втором проехал быстрее почти на 0,5 секунды и отыграл сразу девять позиций, заняв пятое место.

Добавим, что это третий лучший результат в его карьере. Выше украинец финишировал лишь в сезоне 2024/25, когда дважды становился четвёртым.

Ярослав Лавренюк, в свою очередь, отобрался во второй спуск и финишировал 25-м.

