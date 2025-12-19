Кейн - о Чемпионате мира: Мы постоянно стучимся в дверь и стабильно остаемся одной из лучших сборных мира

Нападающий мюнхенской Баварии и сборной Англии Гарри Кейн поделился своими мыслями о предстоящем чемпионате мира 2026 года в интервью ESPN.

Думаю, сейчас мы на том этапе, когда нас самих и всю страну устроит только победа. Нечто подобное мы уже ощущали на прошлом чемпионате Европы. Мы вышли в финал, и при этом вокруг команды всё равно было много негатива.

"Мы понимали, что если не выиграем турнир, этот шум никуда не денется — так и произошло. Это неотъемлемая часть всего процесса. С 2018 года мы постепенно строим успех: полуфинал чемпионата мира, финал, четвертьфинал, затем снова финал. Мы постоянно стучимся в дверь и стабильно остаёмся одной из лучших сборных мира.

Ожидания от этого турнира высоки. Мы четвёртые в мировом рейтинге, нас считают одними из фаворитов. За последние восемь лет у сборной было много хорошего, много ярких моментов, но в конечном счёте сейчас для меня лично всё сводится к победам — к завоеванию самых больших трофеев".

К слову, ФИФА представила схему распределения рекордных призовых на чемпионате мира 2026 года.

