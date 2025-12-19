Дебютант сборной Украины по биатлону поделился впечатлениями от подготовки к сезону

Лесюк о стрельбе и тренировках в Швейцарии.

В пятницу, 19 декабря, в мужском спринте во французском городе Анси примет участие Тарас Лесюк.

Перед своим первым выступлением на Кубке мира в текущем сезоне он рассказал о подготовке к сезону:

"Доволен подготовкой. Очень приятно работать с Дмитрием, он отличный спарринг-партнёр. Команда у нас достаточно молодая, а я уже нет. Мы с Дмитрием больше похожи в плане тренировок, нам подходит один и тот же подход. Да и с Юраем Санитрой раньше работал - меня устраивает его методика".

