Пидручный стал шестым в пасьюте в Оберхофе, весь подиум заняли норвежцы
В субботу, 11 января, в третий соревновательный день на четвертом этапе Кубка мира-2024/25 по биатлону прошла мужская гонка преследования.
Среди украинцев отобраться в пасьют смогли три биатлониста Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Тарас Лесюк.
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Лучший результат сумел показать Пидручный, который днем ранее был четвертым в спринте. Украинец допустил по одному промаху на первых трех огневых рубежах, но чисто провел последнюю стрельбу. В итоге он потерял две позиции, финишировав в гонке преследования шестым.
Виталий Мандзын также с тремя промахами замкнул двадцатку, а Тарас Лесюк с двумя ошибками на огневых рубежах завершил пасьют на 37-м месте.
Победу в гонке преследования в Оберхофе одержал норвежец Стурла Легрейд. Следом за ним на пьедестал поднялись соотечественники - братья Тарьей и Йоханнес Бе.
A day later, Norway strikes back 💥.— International Biathlon Union (@biathlonworld) January 11, 2025
Who's excited for the upcoming competitions?
🥇🇳🇴Sturla Laegreid
🥈🇳🇴Tarjei Boe
🥉🇳🇴Johannes Boe
📷Manzoni + Thibaut/IBU #biathlon https://t.co/lmKMvTZFdC pic.twitter.com/pUnmBnfZW6
Кубок мира. Оберхоф
Гонка преследования. Мужчины
- Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0+0+1) 33:25.5
- Тарьей Бе (Норвегия, 0+0+1+0) +5.2
- Йоханнес Бе (Норвегия, 2+0+1+0) +19.7
- Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+2+1+1) + 23.7
- Эрик Перро (Франция, 1+1+1+0) +23.6
- Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1+1+0) +25.8
...
20. Виталий Мандзин (Украина, 0+0+2+1) +1:28.6
37. Тарас Лесюк (Украина, 0+1+1+0) +2:53.7
В воскресенье, 12 января, четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе завершится эстафетными гонками.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.
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