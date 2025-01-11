Пидручный стал шестым в пасьюте в Оберхофе, весь подиум заняли норвежцы

На четвертом этапе Кубка мира состоялась гонка преследования у мужчин.

В субботу, 11 января, в третий соревновательный день на четвертом этапе Кубка мира-2024/25 по биатлону прошла мужская гонка преследования.

Среди украинцев отобраться в пасьют смогли три биатлониста Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Тарас Лесюк.

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Лучший результат сумел показать Пидручный, который днем ранее был четвертым в спринте. Украинец допустил по одному промаху на первых трех огневых рубежах, но чисто провел последнюю стрельбу. В итоге он потерял две позиции, финишировав в гонке преследования шестым.

Виталий Мандзын также с тремя промахами замкнул двадцатку, а Тарас Лесюк с двумя ошибками на огневых рубежах завершил пасьют на 37-м месте.

Победу в гонке преследования в Оберхофе одержал норвежец Стурла Легрейд. Следом за ним на пьедестал поднялись соотечественники - братья Тарьей и Йоханнес Бе.

A day later, Norway strikes back 💥.

Who's excited for the upcoming competitions?



🥇🇳🇴Sturla Laegreid

🥈🇳🇴Tarjei Boe

🥉🇳🇴Johannes Boe



📷Manzoni + Thibaut/IBU #biathlon https://t.co/lmKMvTZFdC pic.twitter.com/pUnmBnfZW6 — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 11, 2025

Кубок мира. Оберхоф

Гонка преследования. Мужчины

Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0+0+1) 33:25.5 Тарьей Бе (Норвегия, 0+0+1+0) +5.2 Йоханнес Бе (Норвегия, 2+0+1+0) +19.7 Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+2+1+1) + 23.7 Эрик Перро (Франция, 1+1+1+0) +23.6 Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1+1+0) +25.8

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20. Виталий Мандзин (Украина, 0+0+2+1) +1:28.6

37. Тарас Лесюк (Украина, 0+1+1+0) +2:53.7

В воскресенье, 12 января, четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе завершится эстафетными гонками.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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