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Пидручный в топ-4 спринта на этапе в Оберхофе

Шести секунд не хватило украинцу до подиума.
Сегодня, 16:55
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В пятницу, 10 января, в Обергофе, Германия, состоялся мужской спринт в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

Представители сборной Франции выдали невероятную гонку, забрав полностью весь пьедестал. Кантен Фийон-Майе безошибочно прошел дистанцию и занял первое место.

Вторым стал Фабьен Клод, а тройку лидеров замкнул Эмильен Жаклен, которому пришлось пройти один штрафной круг.

Среди украинцев лучшим стал Дмитрий Пидручный, финишировавший четвертым. Жаклен обогнал украинца всего на шесть секунд.

Виталий Мандзин после промаха на первой стрельбе выбыл из борьбы за высокие места и финишировал 17-м, еще ниже оказался Тарас Лесюк, с тем же одним промахом остановившйися на 34-й позиции.

Обергоф. Спринт. Мужчины

  1. Кантен Фийон-Майе (0+0) 23:36,2
  2. Фабьен Клод (0+0) +14,9
  3. Эмильен Жаклен (0+1) +22,1
  4. Дмитрий Пидручный (0+0) +28,8

...
17.  Виталий Мандзин (1+0) +1:12,3
34.  Тарас Лесюк (0+1) +1:38,8
78.  Антон Дудченко (1+2) +3:16,0

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