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Жанмонно выиграла гонку преследования у женщин в Оберхофе, лучшая из украинок - 30

Из трех украинок финишировала только одна.
Сегодня, 14:18
Лу Жанмонно / Getty Images
Лу Жанмонно / Getty Images

В субботу, 11 января, состоялась женская гонка преследования в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Победительницей гонки стала француженка Лу Жанмонно, которая стартовала седьмой.

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Вторую строчку заняла норвежка Марен Киркейде, завоева второе серебро подряд. Тройку лучших замкнула Эльвира Эберг. Шведка стартовала 37 и сумела подняться в тройку призеров.

Лучшая из украинок стала Кристина Дмитренко, которая финишировала 30. Дарья Чалик не завершила гонку, ведь была снята, как круговая. Юлия Джима не стартовала.

Кубок мира. Оберхоф, Германия

Женщины, гонка преследования

  1. Лу Жанмонно (1+0+0+0) 31:14,9
  2. Марен Киркейде (0+2+0+0) +18,1
  3. Эльвира Карин Эберг (0+0+0+1) +26,2

...
30.  Кристина Дмитренко (0+0+1+0) +3:25,3
LAP Дарья Чалык (2+4+1+...) 
DNS Юлия Джима 

Отметим, что сегодня состоится мужская гонка преследования. На ISPORT будет достуна онлайн-трансляция , которая начнется в 15:45 по Киеву.

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