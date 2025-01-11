Жанмонно выиграла гонку преследования у женщин в Оберхофе, лучшая из украинок - 30

Из трех украинок финишировала только одна.

В субботу, 11 января, состоялась женская гонка преследования в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Победительницей гонки стала француженка Лу Жанмонно, которая стартовала седьмой.

Читай также: Биатлон-2024/2025: на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе состоятся гонки преследования

Вторую строчку заняла норвежка Марен Киркейде, завоева второе серебро подряд. Тройку лучших замкнула Эльвира Эберг. Шведка стартовала 37 и сумела подняться в тройку призеров.

Лучшая из украинок стала Кристина Дмитренко, которая финишировала 30. Дарья Чалик не завершила гонку, ведь была снята, как круговая. Юлия Джима не стартовала.

Кубок мира. Оберхоф, Германия

Женщины, гонка преследования

Лу Жанмонно (1+0+0+0) 31:14,9 Марен Киркейде (0+2+0+0) +18,1 Эльвира Карин Эберг (0+0+0+1) +26,2

...

30. Кристина Дмитренко (0+0+1+0) +3:25,3

LAP Дарья Чалык (2+4+1+...)

DNS Юлия Джима

Отметим, что сегодня состоится мужская гонка преследования. На ISPORT будет достуна онлайн-трансляция , которая начнется в 15:45 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!