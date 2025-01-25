Украинцы стали восьмыми в эстафете в Антхольце, не поддержав почин Пидручного

Штрафной круг на третьем отрезке выбил Украину из борьбы за высокие позиции.

В субботу, 25 января, в итальянском Антхольц-Антерсельва в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 состоялась мужская эстафета.

Украину в этой гонке представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

Читай также: Жанмонно выиграла гонку преследования Антхольце, Джима финишировала в топ-20

Пидручный отлично провел свой отрезок гонки, безошибочно отстрелявшись на обоих огневых рубежах и передав эстафету вторым.

Мандзин также отработал пять из пяти на лежке, но на стойке использовал три дополнительных патрона.

Источник: Getty Images

Дудченко начал свою часть гонки четвертым, идеально отстрелялся на первом рубеже и имел третью позицию на выходе. Тем не менее, потеряв ходом и заработав штрафной круг, украинец пришел на смену только девятым.

Лесюк чисто отработал на лежке, а на стойке ему потребовалось три дополнительных патрона. В итоге украинец пришел к финишу восьмым.

Победу в мужской эстафете одержали французские биатлонисты. Второе место заняла сборная Норвегии, а замкнула тройку Швеция.

Кубок мира. Антхольц-Антерсельва

Мужская эстафета

Франция (0+4) 1:13:33,6 Норвегия (0+12) +43,6 Швеция (1+8) +44,0 Италия (0+8) +1:03,4 Швейцария (0+7) +1:54,6 Чехия (1+12) +2:16,6 Германия (1+10) +3:12,5 Украина (1+9) +3:30,2

В воскресенье, 26 января, шестой этап Кубка мира в Антхольце завершится женской эстафетой и мужской гонкой преследования.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!