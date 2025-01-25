Жанмонно выиграла гонку преследования Антхольце, Джима финишировала в топ-20

В субботу, 25 января, продолжился шестой этап Кубка мира сезона 2024/25 в итальянском Антхольц-Антерсельве.

Победительницей гонки преследования у женщина стала Лу Жанмонно (Франция), которая до этого выиграла спринт. Биатлонистка за всю дистанцию допустила только один промах.

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На втором месте оказалась француженка Жюлья Симон. Она поднялась с пятого места благодаря своей чистой стрельбе. Тройку лучших замкнула немка Франциска Пройсс, повторив свой результат из спринта.

Украинка Юлия Джима, которая стартовала десятой, приехала к финишу на 18 месте. Девушка допустила три промаха. Кристина Дмитренко стала 30, потеряв шесть мест со старта.

Кубок мира. Антхольц-Антерсельве, Италия

Женщины, гонка преследования

Лу Жанмонно (0+0+0+1) 29:44,0 Жюлья Симон (0+0+0+0) +24,1 Франциска Пройсс (1+0+0+0) +53,6

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18. Юлия Джима (0+0+1+2) +2:48,9

30. Кристина Дмитренко (0+1+0+1) +3:31,5

44. Ирина Петренко (0+0+1+1) +4:31,5

51. Елена Городна (0+1+2+1) +5:19,0

На ISPORT доступны результаты всех гонок Кубка мира по биатлону-2024/25.

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