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Жанмонно выиграла гонку преследования Антхольце, Джима финишировала в топ-20

Француженка оформила золотой дубль.
Сегодня, 14:50
Лу Жанмонно / Getty Images
Лу Жанмонно / Getty Images

В субботу, 25 января, продолжился шестой этап Кубка мира сезона 2024/25 в итальянском Антхольц-Антерсельве.

Победительницей гонки преследования у женщина стала Лу Жанмонно (Франция), которая до этого выиграла спринт. Биатлонистка за всю дистанцию допустила только один промах.

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На втором месте оказалась француженка Жюлья Симон. Она поднялась с пятого места благодаря своей чистой стрельбе. Тройку лучших замкнула немка Франциска Пройсс, повторив свой результат из спринта.

Украинка Юлия Джима, которая стартовала десятой, приехала к финишу на 18 месте. Девушка допустила три промаха. Кристина Дмитренко стала 30, потеряв шесть мест со старта.

Кубок мира. Антхольц-Антерсельве, Италия
Женщины, гонка преследования

  1. Лу Жанмонно (0+0+0+1) 29:44,0
  2. Жюлья Симон (0+0+0+0) +24,1
  3. Франциска Пройсс (1+0+0+0) +53,6

...
18.  Юлия Джима (0+0+1+2) +2:48,9
30.  Кристина Дмитренко (0+1+0+1) +3:31,5
44.  Ирина Петренко (0+0+1+1) +4:31,5
51.  Елена Городна (0+1+2+1) +5:19,0

На ISPORT доступны результаты всех гонок Кубка мира по биатлону-2024/25.

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