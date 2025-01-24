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Тарьей Бе вслед за Йоханнесом объявил о завершении карьеры

Норвежские братья уйдут из биатлона после завершения текущего сезона.
Сегодня, 17:58
Тарьей Бе / Getty Images
Тарьей Бе / Getty Images

В пятницу, 24 января, норвежец Тарьей Бе стал победителем в мужской спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве.

После своего триумфа 36-летний спортсмен вслед за своим младшим братом Йоханнесом объявил о завершении карьеры после нынешнего сезона.

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"Это был действительно прекрасный день, моя жена здесь, я одержал вторую победу в этом сезоне и первую здесь, в Антхольце. И это был подходящий день, чтобы сказать, что я ухожу", - заявил Бе-старший.

Тарьей Бе является трехкратным чемпионом и трехкратным призером Олимпийских игр, 11-кратным чемпионом мира, а также обладателем Большого хрустального глобуса в сезоне-2010/11.

Напомним, что на прошлой неделе о скором завершении карьеры также объявил Йоханнес Бе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тарьей Бе

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