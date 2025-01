Тарьей Бе вслед за Йоханнесом объявил о завершении карьеры

В пятницу, 24 января, норвежец Тарьей Бе стал победителем в мужской спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве.

После своего триумфа 36-летний спортсмен вслед за своим младшим братом Йоханнесом объявил о завершении карьеры после нынешнего сезона.

"Это был действительно прекрасный день, моя жена здесь, я одержал вторую победу в этом сезоне и первую здесь, в Антхольце. И это был подходящий день, чтобы сказать, что я ухожу", - заявил Бе-старший.

