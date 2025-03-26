"Лучшие примеры для подражания": Обладатель Большого хрустального глобуса обратился к братьям Бе

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд, который по итогам этого сезона стал обладателем Большого хрустального глобуса, обратился к соотечественникам Йоханнесу и Тарьею Бе, которые завершили карьеры.

Прощальное послание к легендарным братьям спортсмен опубликовал у себя в Instagram.

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"Йоханнес и Тарьей, с чего начать? Спасибо, что у меня была возможность познакомиться с вами. Вы действительно были для меня лучшими примерами для подражания. Мне трудно поверить, что я смог оказаться в одной команде с людьми, которыми когда-то восхищался перед экраном телевизора. За последние пять лет мне действительно удалось осуществить свою детскую мечту вместе со своими кумирами.

Вы наилучшим образом позаботились о немного неуверенном в себе, странном и благоговеющем перед звездами заучке. Спасибо вам за все, чему вы меня научили, и за все, частью чего я был, за все воспоминания, которые мы создали вместе, и за все плохие шутки, над которыми мы смеялись. Я буду скучать по вам", - написал Легрейд.

Напомним, на ISPORT доступны итоговые мужской и женский общие зачеты Кубка мира по биатлону сезона-2024/2025.

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