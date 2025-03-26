iSport.ua
Русский Українська

"Лучшие примеры для подражания": Обладатель Большого хрустального глобуса обратился к братьям Бе

Стурла Легрейд попрощался с легендарными соотечественниками, завершившими карьеры.
Сегодня, 21:11       Автор: Игорь Мищук
Легрейд и братья Бе / Getty Images
Легрейд и братья Бе / Getty Images

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд, который по итогам этого сезона стал обладателем Большого хрустального глобуса, обратился к соотечественникам Йоханнесу и Тарьею Бе, которые завершили карьеры.

Прощальное послание к легендарным братьям спортсмен опубликовал у себя в Instagram.

Читай также: "Благодарны от всего сердца": Братья Бе тепло попрощались с поклонниками

"Йоханнес и Тарьей, с чего начать? Спасибо, что у меня была возможность познакомиться с вами. Вы действительно были для меня лучшими примерами для подражания. Мне трудно поверить, что я смог оказаться в одной команде с людьми, которыми когда-то восхищался перед экраном телевизора. За последние пять лет мне действительно удалось осуществить свою детскую мечту вместе со своими кумирами.

Вы наилучшим образом позаботились о немного неуверенном в себе, странном и благоговеющем перед звездами заучке. Спасибо вам за все, чему вы меня научили, и за все, частью чего я был, за все воспоминания, которые мы создали вместе, и за все плохие шутки, над которыми мы смеялись. Я буду скучать по вам", - написал Легрейд.

Напомним, на ISPORT доступны итоговые мужской и женский общие зачеты Кубка мира по биатлону сезона-2024/2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Йоханнес Бе Тарьей Бе Стурла Хольм Легрейд

Статьи по теме

"Благодарны от всего сердца": Братья Бе тепло попрощались с поклонниками "Благодарны от всего сердца": Братья Бе тепло попрощались с поклонниками
Легрейд стал обладателем Малого хрустального глобуса в масс-стартах Легрейд стал обладателем Малого хрустального глобуса в масс-стартах
Легрейд досрочно завоевал Большой хрустальный глобус и выиграл зачет пасьютов Легрейд досрочно завоевал Большой хрустальный глобус и выиграл зачет пасьютов
УХЛ: Киев Кэпиталз обыграл Кременчуг в первом матче финальной серии УХЛ: Киев Кэпиталз обыграл Кременчуг в первом матче финальной серии

Видео

Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина
Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройсс и Самуэльссон победами в масс-стартах в Холменколлене закрыли сезон
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась в ТОП-20, Костюк обезопасила себя от вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: Cиннер сохранил первую строчку, Сачко поднялся на несколько позиций
просмотров

Последние новости

Украина23:20
УХЛ: Киев Кэпиталз обыграл Кременчуг в первом матче финальной серии
Шахматы22:50
Бывший украинский гроссмейстер получил длительную дисквалификацию за мошенничество
Бокс21:42
Промоутер Джошуа озвучил имена трех потенциальных соперников
Биатлон21:11
"Лучшие примеры для подражания": Обладатель Большого хрустального глобуса обратился к братьям Бе
Европа20:35
Два экс-тренера Шахтера входят в тройку самых высокооплачиваемых в Лиге 1
Европа20:02
Владельцы ПСЖ близки к покупке испанского клуба
Европа19:48
Лунин может получить шанс сыграть в ближайшем матче Ла Лиги
Формула 119:20
Алонсо считает, что сезон будет очень тяжелым для Астон Мартин
Европа18:59
"Чувствую себя все комфортнее": Игрок сборной Украины высказался об адаптации в Трабзонспоре
Европа18:45
Реал может обменяться игроками с английским клубом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK