"Благодарны от всего сердца": Братья Бе тепло попрощались с поклонниками

Карьеры Йоханнеса и Тарьея подошли к завершению вместе с последней гонкой сезона.

Легендарные биатлонисты братья Йоханнес и Тарьей Бе официально завершили профессиональные карьеры после масс-старта на последнем этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Норвежские спортсмены объявили о будущем прекращении выступлений еще посреди сезона, а после домашнего этапа и прощальной церемонии обратились к поклонникам.

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"Благодарны от всего сердца. Вы подарили нам лучшее прощание, о котором мы могли только мечтать.

Это было настоящим удовольствием соревноваться перед лучшими болельщиками в мире все эти годы", - написали братья Бе в Instagram.

Ранее сообщалось, что норвежец Стурла Легрейд стал обладателем Малого хрустального глобуса в масс-стартах.

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