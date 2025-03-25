"Благодарны от всего сердца": Братья Бе тепло попрощались с поклонниками
Легендарные биатлонисты братья Йоханнес и Тарьей Бе официально завершили профессиональные карьеры после масс-старта на последнем этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Норвежские спортсмены объявили о будущем прекращении выступлений еще посреди сезона, а после домашнего этапа и прощальной церемонии обратились к поклонникам.
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"Благодарны от всего сердца. Вы подарили нам лучшее прощание, о котором мы могли только мечтать.
Это было настоящим удовольствием соревноваться перед лучшими болельщиками в мире все эти годы", - написали братья Бе в Instagram.
Ранее сообщалось, что норвежец Стурла Легрейд стал обладателем Малого хрустального глобуса в масс-стартах.
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