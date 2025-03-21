Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в спринтах

Норвежский биатлонист завоевал эту награду четвертый раз в карьере.

В пятницу, 21 марта, в норвежском Холменколлене на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоялся последний спринт среди мужчин.

Победу в гонке одержал Йоханнес Бе, выиграв тем спринтерский зачет и став обладателем Малого хрустального глобуса в этой дисциплине в сезоне-2024/25.

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Для 31-летнего норвежского биатлониста подобная награда стала четвертой в карьере. Ранее он завоевывал этот трофей в 2019, 2021 и 2023 годах

Йоханнес Бе опередил в рейтинге спринтов соотечественника Стурлу Легрейда, который сейчас лидирует в общем зачете Кубка мира.

Johannes Thingnes Bø does it again! 🏆



For the fourth time, he secures the Sprint Score Globe—proving once more why he’s a sprint king! 👑❄️



Watch all competitions live on https://t.co/8WieDPZaQf and https://t.co/p8ATzITmbR. pic.twitter.com/RHg8xsmcET — International Biathlon Union (@biathlonworld) March 21, 2025

Лучшим среди украинских биатлонистов в спринтерском зачете стал Дмитрий Пидручный, который занял 17-е место.

Кубок мира по биатлону

Зачет спринтов. Мужчины

Йоханнес Бе (Норвегия) - 432 Стурла Легрейд (Норвегия) - 381 Эмильен Жаклен (Франция) - 325 Мартин Улдаль (Норвегия) - 284 Томмазо Джакомель (Италия) - 279 Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 268 Эрик Перро (Франция) - 250 Вебйорн Соэрум (Норвегия) - 234 Кантен Фийон-Майе (Франция) - 232 Филипп Наврат (Германия) - 230

…

17. Дмитрий Пидручный (Украина) - 153

26. Виталий Мандзин (Украина) - 87

36. Антон Дудченко (Украина) - 62

71. Тарас Лесюк (Украина) - 7

Напомним, ранее Йоханнес Бе объявил, что завершит карьеру после нынешнего сезона.

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