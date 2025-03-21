Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в спринтах
В пятницу, 21 марта, в норвежском Холменколлене на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоялся последний спринт среди мужчин.
Победу в гонке одержал Йоханнес Бе, выиграв тем спринтерский зачет и став обладателем Малого хрустального глобуса в этой дисциплине в сезоне-2024/25.
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Для 31-летнего норвежского биатлониста подобная награда стала четвертой в карьере. Ранее он завоевывал этот трофей в 2019, 2021 и 2023 годах
Йоханнес Бе опередил в рейтинге спринтов соотечественника Стурлу Легрейда, который сейчас лидирует в общем зачете Кубка мира.
Johannes Thingnes Bø does it again! 🏆— International Biathlon Union (@biathlonworld) March 21, 2025
For the fourth time, he secures the Sprint Score Globe—proving once more why he’s a sprint king! 👑❄️
Watch all competitions live on https://t.co/8WieDPZaQf and https://t.co/p8ATzITmbR. pic.twitter.com/RHg8xsmcET
Лучшим среди украинских биатлонистов в спринтерском зачете стал Дмитрий Пидручный, который занял 17-е место.
Кубок мира по биатлону
Зачет спринтов. Мужчины
- Йоханнес Бе (Норвегия) - 432
- Стурла Легрейд (Норвегия) - 381
- Эмильен Жаклен (Франция) - 325
- Мартин Улдаль (Норвегия) - 284
- Томмазо Джакомель (Италия) - 279
- Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 268
- Эрик Перро (Франция) - 250
- Вебйорн Соэрум (Норвегия) - 234
- Кантен Фийон-Майе (Франция) - 232
- Филипп Наврат (Германия) - 230
…
17. Дмитрий Пидручный (Украина) - 153
26. Виталий Мандзин (Украина) - 87
36. Антон Дудченко (Украина) - 62
71. Тарас Лесюк (Украина) - 7
Напомним, ранее Йоханнес Бе объявил, что завершит карьеру после нынешнего сезона.
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