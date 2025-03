Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в спринтах

В пятницу, 21 марта, в норвежском Холменколлене на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоялся последний спринт среди мужчин.

Победу в гонке одержал Йоханнес Бе, выиграв тем спринтерский зачет и став обладателем Малого хрустального глобуса в этой дисциплине в сезоне-2024/25.

Для 31-летнего норвежского биатлониста подобная награда стала четвертой в карьере. Ранее он завоевывал этот трофей в 2019, 2021 и 2023 годах

Йоханнес Бе опередил в рейтинге спринтов соотечественника Стурлу Легрейда, который сейчас лидирует в общем зачете Кубка мира.

