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Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в спринтах

Норвежский биатлонист завоевал эту награду четвертый раз в карьере.
Сегодня, 17:44       Автор: Игорь Мищук
Йоханнес Бе / Getty Images
Йоханнес Бе / Getty Images

В пятницу, 21 марта, в норвежском Холменколлене на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоялся последний спринт среди мужчин.

Победу в гонке одержал Йоханнес Бе, выиграв тем спринтерский зачет и став обладателем Малого хрустального глобуса в этой дисциплине в сезоне-2024/25.

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Для 31-летнего норвежского биатлониста подобная награда стала четвертой в карьере. Ранее он завоевывал этот трофей в 2019, 2021 и 2023 годах

Йоханнес Бе опередил в рейтинге спринтов соотечественника Стурлу Легрейда, который сейчас лидирует в общем зачете Кубка мира.

Лучшим среди украинских биатлонистов в спринтерском зачете стал Дмитрий Пидручный, который занял 17-е место.

Кубок мира по биатлону
Зачет спринтов. Мужчины

  1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 432
  2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 381
  3. Эмильен Жаклен (Франция) - 325
  4. Мартин Улдаль (Норвегия) - 284
  5. Томмазо Джакомель (Италия) - 279
  6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 268
  7. Эрик Перро (Франция) - 250
  8. Вебйорн Соэрум (Норвегия) - 234
  9. Кантен Фийон-Майе (Франция) - 232
  10. Филипп Наврат (Германия) - 230

17. Дмитрий Пидручный (Украина) - 153
26. Виталий Мандзин (Украина) - 87
36. Антон Дудченко (Украина) - 62
71. Тарас Лесюк (Украина) - 7

Напомним, ранее Йоханнес Бе объявил, что завершит карьеру после нынешнего сезона.

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