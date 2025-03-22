iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гарсия: Я знаю, что мы можем справиться с Украиной

Рулевой Бельгии уверен в своей команде.
Вчера, 20:39       Автор: Василий Медвидь
Руди Гарсия / Getty Images
Руди Гарсия / Getty Images

Наставник сборной Бельгии Руди Гарсия поделился мыслями относительно ответного матча против Украины.

По словам французского специалиста, он уверен, что его команда способна победить «желто-голубых».

"Первые 45 минут предыдущего матча прошли очень неплохо, мы доминировали. После возобновления игры мы проиграли еще несколько дуэлей, а после пропущенного мяча мы никак не отреагировали. Я ожидаю реакции завтра. Мы должны учиться на таких моментах.

Даже после ошибки мы должны понимать, что можем исправить ее как коллектив. Я знаю, что мы можем справиться с такой Украиной. Однако, конечно, мы должны избегать таких 12 минут в дальнейшем, когда потеряли концентрацию", - сказал Гарсия.

Напомним, ранее о поединке с подопечным Сергея Реброва высказался Кевин де Брюйне .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Руди Гарсия

Статьи по теме

Суперлига: Черкасские Мавпы одолели Говерлу дома Суперлига: Черкасские Мавпы одолели Говерлу дома
Бельгия - Украина: онлайн трансляция матча Лиги наций Бельгия - Украина: онлайн трансляция матча Лиги наций
Бельгия - Украина: прогноз на матч Лиги наций Бельгия - Украина: прогноз на матч Лиги наций
Свитолина за два сеты победила обидчицу Ястремской на турнире в США Свитолина за два сеты победила обидчицу Ястремской на турнире в США

Видео

Украина - Бельгия: видео голов
Украина - Бельгия: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Легрейд и Жанмонно выиграли гонки преследования в Холменколлене
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Бельгию в первом поединке плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика00:25
ИИ оценил шансы Магучих стать чемпионкой мира в помещении
ЧМ-202600:05
Отборочный турнир ЧМ-2026: Норвегия сокрушила Молдову, Уэльс победил Казахстан, а Чехия обыграла Фареры
Вчера, 23:46
Европа23:46
Ванатом интересуется ряд английских клубов
Европа23:09
Ювентус нашел замену Мотте в лице экс-наставника Малиновского
Велоспорт22:56
Ван дер Пул выиграл однодневку Милан – Санремо с падением рекорда украинца
Европа22:51
Флик против приобретения одноклубника Забарного
Лига Чемпионов22:21
Нойер под риском пропустить первый четвертьфинал Лиги чемпионов
Европа22:04
Роналду заявил, что готов "жертвовать собой" ради побед сборной Португалии
Легкая атлетика21:50
Дюплантис защитил титул чемпиона мира с уникальным достижением
Европа21:34
Лидер Барселоны высказался о шансах выиграть Золотой мяч
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK