Гарсия: Я знаю, что мы можем справиться с Украиной

Наставник сборной Бельгии Руди Гарсия поделился мыслями относительно ответного матча против Украины.

По словам французского специалиста, он уверен, что его команда способна победить «желто-голубых».

"Первые 45 минут предыдущего матча прошли очень неплохо, мы доминировали. После возобновления игры мы проиграли еще несколько дуэлей, а после пропущенного мяча мы никак не отреагировали. Я ожидаю реакции завтра. Мы должны учиться на таких моментах.

Даже после ошибки мы должны понимать, что можем исправить ее как коллектив. Я знаю, что мы можем справиться с такой Украиной. Однако, конечно, мы должны избегать таких 12 минут в дальнейшем, когда потеряли концентрацию", - сказал Гарсия.

Напомним, ранее о поединке с подопечным Сергея Реброва высказался Кевин де Брюйне .

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