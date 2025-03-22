Де Брюйне рассказал, чего не хватило Бельгии в первом матче против Украины

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне поделился мыслями о противостоянии с Украиной.

По словам лидера «красных дьяволов», команда может исправить свои ошибки с первого поединка.

«В четверг я чувствовал себя приемлемо. Я хотел помочь команде. Мы совершили некоторые ошибки. Для меня проблема не в характере. Нам несколько не хватило уверенности, но мы понимаем, что нам стоит делать завтра.

Моя замена планировалась заранее. Гарсия не хотел, чтобы я играл 90 минут. Я понимаю его замысел, потому что я был на грани. Завтра нам будет не хватать Юри Тилеманса из-за дисквалификации. Руди не хотел рисковать со мной», - сказал де Брюйне.

Также де Брюйне высказался о возвращении в Генк.

«Приятно здесь снова играть. В конце концов, это было 13 или 14 лет назад. Я также помню, что мы как-то играли здесь международный матч против Люксембурга. Я рад, что мы играем не только в Брюсселе, но и в других городах страны», - резюмировал Кевин.

Напомним, ранее Миколенко высказался о матчах против Бельгии.

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