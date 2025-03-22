Миколенко: Думаю, в первом матче против Бельгии мы смогли выполнить установки тренера

Уже завтра, 23 марта, Украина сыграет ответный матч против Бельгии в плей-офф Лиги наций за выход в дивизион А.

Перед поединком со СМИ пообщался Виталий Миколенко. Защитник вспомнил то, что говорил Сергей Ребров ему и партнерам перед первой игрой.

«Перед первым поединком Сергей Станиславович сказал нам не сосредотачиваться на том, какое значение имеет матч. Играть свободно в атаке и в защите.

Думаю, мы смогли прислушаться к установкам тренера. Если будем играть с такой же отдачей завтра, то есть все шансы иметь такой же хороший результат».

Также Миколенко рассказал, готова ли сборная к тому, чтобы играть в таком плотном графике.

«Прежде всего, хочу сказать, что у нас равные условия с соперником. Во-вторых, все как всегда, мы проходим восстановление, те кто играл в первом матче не тренировались вчера. Сегодня будут заниматься все, подготовимся к матчу», - резюмировал Виталий.

Напомним, что ранее Ребров рассказал о физическом состоянии Довбика

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