Ребров высказался о физических кондициях Довбика

Артем будет тренироваться в общей группе.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился новостями относительно состояния Артема Довбыка.

Специалист успокоил фанатов, сказав, что форвард будет тренироваться с командой накануне игры против Бельгии.

«Что касается Довбыка - он вечером будет тренироваться со всей командой. Вчера он провел индивидуальную тренировку. Насколько я понимаю, все будет в порядке», - сказал Сергей Станиславович.

Напомним, Артем пропускал первый поединок из-за инфекционного заболевания, в связи с которым он плохо себя чувствовал.

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