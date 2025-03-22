Флик согласовал первый летний трансфер Барселоны

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик одобрил первого новичка команды в летнее трансферное окно. Им станет защитник Андрей Рациу из мадридского Райо Вальекано, утверждает El Nacional.

Барса готова активировать клаусулу 26-летнего румына. "Пчелы" будут обязаны отпустить правого защитника за 25 млн евро. Актуальное экономическое положение "блаугранас" позволит такие расходы.

Рациу в рядах Барселоны станет дублером Жюля Кунде. Участник Евро-2024 в составе сборной Румынии также покорил Флика адаптивностью к разным игровым схемам. В нынешнем сезоне защитник провел 27 матчей во всех турнирах (2 гола, 3 ассиста).

К слову, ранее Торрес попал на радары клубов АПЛ.

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