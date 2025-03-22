iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Флик согласовал первый летний трансфер Барселоны

Испанский гранд нашел усиление в Ла Лиге.
Вчера, 20:38       Автор: Антон Федорцив
Андрей Рациу / Getty Images
Андрей Рациу / Getty Images

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик одобрил первого новичка команды в летнее трансферное окно. Им станет защитник Андрей Рациу из мадридского Райо Вальекано, утверждает El Nacional.

Барса готова активировать клаусулу 26-летнего румына. "Пчелы" будут обязаны отпустить правого защитника за 25 млн евро. Актуальное экономическое положение "блаугранас" позволит такие расходы.

Рациу в рядах Барселоны станет дублером Жюля Кунде. Участник Евро-2024 в составе сборной Румынии также покорил Флика адаптивностью к разным игровым схемам. В нынешнем сезоне защитник провел 27 матчей во всех турнирах (2 гола, 3 ассиста).

К слову, ранее Торрес попал на радары клубов АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Райо Вальекано Ханс-Дитер Флик Андрей Рациу

Статьи по теме

Лидер Барселоны высказался о шансах выиграть Золотой мяч Лидер Барселоны высказался о шансах выиграть Золотой мяч
Чемпион Европы заинтересовал трио грандов АПЛ Чемпион Европы заинтересовал трио грандов АПЛ
Футболисты Барселоны все же могут успеть на матч с Осасуной Футболисты Барселоны все же могут успеть на матч с Осасуной
Манчестер Сити нацелился на фаворита Золотого мяча-2025 Манчестер Сити нацелился на фаворита Золотого мяча-2025

Видео

Украина - Бельгия: видео голов
Украина - Бельгия: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Легрейд и Жанмонно выиграли гонки преследования в Холменколлене
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Бельгию в первом поединке плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика00:25
ИИ оценил шансы Магучих стать чемпионкой мира в помещении
ЧМ-202600:05
Отборочный турнир ЧМ-2026: Норвегия сокрушила Молдову, Уэльс победил Казахстан, а Чехия обыграла Фареры
Вчера, 23:46
Европа23:46
Ванатом интересуется ряд английских клубов
Европа23:09
Ювентус нашел замену Мотте в лице экс-наставника Малиновского
Велоспорт22:56
Ван дер Пул выиграл однодневку Милан – Санремо с падением рекорда украинца
Европа22:51
Флик против приобретения одноклубника Забарного
Лига Чемпионов22:21
Нойер под риском пропустить первый четвертьфинал Лиги чемпионов
Европа22:04
Роналду заявил, что готов "жертвовать собой" ради побед сборной Португалии
Легкая атлетика21:50
Дюплантис защитил титул чемпиона мира с уникальным достижением
Европа21:34
Лидер Барселоны высказался о шансах выиграть Золотой мяч
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK