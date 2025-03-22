Чемпион Европы заинтересовал трио грандов АПЛ

25-летний Ферран Торрес попал на радары трех английских клубов – Манчестер Юнайтед, Ливерпуля и бирмингемской Астон Виллы. Барселона готова отпустить вингера за умеренные отступные, сообщает El Nacional.

Испанский гранд оценил воспитанника Валенсии в 40 млн евро. Главный тренер "блаугранас" Ханси Флик стремится сохранить Торреса в команде. Однако руководство Барсы нацелилось на лидера Атлетика из Бильбао Нико Уильямса, поэтому вынуждено продавать.

Ферран уже выступал в Премьер-лиге. В 2020–2022 гг. он провел 43 матча во всех турнирах за Манчестер Сити, в которых забил 16 мячей и отдал 4 результативных передачи. Барселона выкупила испанца за 55 млн.

К слову, украинец Ярмолюк возглавил рейтинг АПЛ по преодоленной дистанции.

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