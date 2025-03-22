Украинец возглавил рейтинг АПЛ по красноречивому показателю

У полузащитника сборной Украины все хорошо с выносливостью.

Хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк стал лидером английской Премьер-лиги по преодоленной дистанции за матч в среднем. Физическую производительность футболистов в сезоне 2024/25 оценил The Analyst.

Среди исполнителей, проведших на поле 600+ минут, украинец стал лучшим. Ярмолюк в среднем пробегает 12,9 км за 90 минут. В свою очередь, из тех, кто сыграл более 1500 минут, лучшим оказался нападающий лондонского Тоттенхэма Деян Кулусевски (12,3 км).

В нынешнем сезоне дебютант сборной Украины провел 26 матчей во всех турнирах без результативных действий. Посреди недели Ярмолюк сыграл премьерный поединок за "сине-желтых". Он вышел во втором тайме противостояния с Бельгией (3:1).

К слову, ранее Ярмолюк оценил свой дебют в национальной команде.

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